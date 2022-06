Procon suspende mutirão de negociação de água e luz

Apenas 180 conseguiram ser atendidas no momento, enquanto o restante foi agendado para amanhã (23) ou sexta-feira (24)

O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) suspendeu o Feirão de Renegociação de Dívidas de água e luz, que começaria nesta quarta-feira (22), no Venâncio shopping.

Segundo o órgão, o feirão foi cancelado após aparecerem mais pessoas do que esperado. No primeiro dia, 600 pessoas foram ao local tentar negociar suas contas pendentes. Dessas, apenas 180 conseguiram ser atendidas no momento, enquanto o restante foi agendado para amanhã (23) ou sexta-feira (24).

“O órgão lamenta a suspensão e informa que novo feirão será realizado nos próximos dias”, garante o Procon em nota.

Para a ação do Procon, as empresas Caesb e Neoenergia Distribuição Brasília iriam conceder condições de renegociação exclusivas e mais vantajosas aos consumidores.