Homem que invadiu casa e esfaqueou seis pessoas é condenado

Adenilson Santos Costa, que invadiu uma casa em Samambaia para assassinar a companheira e esfaqueou seis pessoas, foi condenado, nesta quarta-feira (22), a 68 anos e três meses de prisão, não podendo recorrer em liberdade.

O homem tinha um relacionamento conturbado com uma das vítimas e foi até a casa de uma amiga da companheira, onde elas realizavam uma confraternização, no dia 5 de fevereiro.

Adenilson e a companheira iniciaram uma discussão por ciúmes. Depois de fazer ameaças, ele deixou o local, mas voltou com uma faca e invadiu a casa.

Além da companheira, ele atacou as pessoas que estavam no local e tentaram defendê-la. A filha de uma das vítimas, Izadora de Souza dos Santos, de apenas oito anos, tentou correr, mas também foi esfaqueada. Ela não resistiu e faleceu.

O acusado também desferiu golpes de faca contra uma mulher e um bebê, que estava em seu colo, de apenas um ano de idade. A mãe conseguiu defender o filho das facadas, que não chegaram a atingir a criança.

O marido de uma das vítimas, que estava na casa, entrou em luta corporal com Adenilson para tentar contê-lo. Ao ouvirem os gritos de socorro, vizinhos foram ao local e avançaram contra o acusado, que largou a faca e fugiu.

Adenilson foi condenado por uma tentativa de feminicídio qualificado, três tentativas de homicídio e dois homicídios consumados.

Os jurados reconheceram as qualificadoras apontadas pela Promotoria de Justiça: para o primeiro crime, feminicídio e motivo torpe (sentimento de posse sobre a vítima); e, para três das tentativas de homicídio, intenção de assegurar a execução de outro crime (as três vítimas intervieram para impedir a tentativa de feminicídio).

“O julgamento de Adenilson ocorreu apenas quatro meses após o crime e o réu está preso desde a data dos fatos. Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que o Tribunal do Júri de Samambaia é o mais eficiente do país pelo terceiro ano consecutivo”, comentou o promotor de Justiça Tiago Maia.

Para o promotor, a condenação é relevante por oferecer uma resposta à sociedade de Samambaia e do Distrito Federal. “Ainda que a condenação do réu não apague a tragédia que desestruturou uma família inteira, o sentimento de justiça é essencial para que as vítimas sobreviventes consigam se reerguer e para restabelecer o sossego e a ordem daquela comunidade abalada”, afirmou.