Procon-DF realiza mutirão virtual de renegociação de dívidas bancárias

O Procon-DF promove nesta semana um mutirão virtual de renegociação de dívidas bancárias. O atendimento será por meio da plataformawww.consumidor.gov.br e vai até a próxima sexta-feira (24); depois, será retomado entre os dias 4 e 8 de outubro.

Clientes dos bancos BRB, BRBCARD, BMG e Santander vão ser atendidos entre 20 e 24 de setembro, e os do Banco do Brasil nos dias 4 a 8 de outubro. A renegociação, que é somente on-line, tem vantagem negocial em relação aos valores cobrados nas agências e correspondentes bancários.

No momento da negociação online, o consumidor será orientado a submeter em sua manifestação junto à plataforma consumidor.gov.br, além de seus dados pessoais obrigatórios exigidos no site, os dados que identificam a origem da dívida, a data de vencimento do débito, condições originais para a realização do pagamento, contratos/faturas correlatas e eventuais comprovantes de pagamento.

Com o objetivo de não gerar aglomeração e respeitar os protocolos sanitários estabelecidos, não haverá atendimento presencial das instituições financeiras .A renegociação será realizada integralmente de maneira virtual pela plataforma consumidor.gov.br.

Confira as condições de renegociação informadas por cada instituição financeira:

Serviço

Mutirão virtual de renegociação de dívidas bancárias

Horário: 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Banco de Brasília – BRB

Contratos que poderão ser renegociados:

Contratos em prejuízo de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Taxas e prazos

Período Taxa (% a.m.) Taxa (% a.a.) 001 a 036 meses 0,89 11,22 037 a 058 meses 0,90 11,35 059 a 090 meses 0,91 11,48 091 a 120 meses 0,92 11,62

Para a renegociação, os descontos poderão ser de até 90% sobre o valor contábil da dívida. As condições de desconto irão variar conforme tempo de atraso, pagamento à vista ou parcelado e percentual de entrada.

BRBCARD: participação de 20 a 24 de setembro de 2021

Contratos que poderão ser renegociados:

Atraso 01 a 65 dias (cartão ativo): Parcelamento de Fatura

Atraso acima de 65 dias (cartão cancelado): Renegociação de dívida

Banco BMG: participação de 20 a 24 de setembro de 2021

Contratos que poderão ser renegociados:

Cartão de Crédito Consignado: Contratos em dia ou em atraso; Empréstimo Pessoal: Contratos em dia ou em atraso; Empréstimo Consignado: Contratos em atraso.

Banco Santander: participação de 20 a 24 de setembro de 2021

Condições para renegociação de contratos:

Consumidores que tiverem dívidas com o Banco Santander conta corrente, cheque especial, empréstimos até 180 dias será possível a realização de renegociações, para a maioria dos casos taxas de até 2%.

Banco do Brasil: participação de 4 a 8 outubro de 2021

Condições para renegociação de contratos:

Linhas contempladas: Cartão, CDC, Cheque Especial entre outras linhas.

Linhas não contempladas: Fies e Financiamento imobiliário PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida)

Negociação a prazo:

Desconto de até 50% na taxa média de juros em comparação às taxas originalmente contratadas e prazo de até 100 meses.

Negociação à vista:

Descontos de até 90% para liquidação de dívidas. (em relação ao saldo devedor atualizado)

Obs: Condições personalizadas, restritas ao público selecionado pelo Banco do Brasil e não aplicável para operações com risco ou recursos de terceiros, crédito imobiliário, dentre outras.