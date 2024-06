Processo seletivo para estagiar na Caesb acaba no dia 12

A data limite para que os interessados em estagiar na Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) se inscrevam é 12 de junho, exclusivamente, por meio do site do CIEE. Eles farão parte do cadastro de reserva da companhia. Podem participar estudantes do ensino médio (inclusive EJA), de cursos técnicos e de ensino superior.

As inscrições são gratuitas e as provas online podem ser feitas imediatamente após a finalização da inscrição. Para participar do processo seletivo, acesse o site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) até o dia 12/6. As provas terão 25 questões de Língua Portuguesa, conhecimentos gerais e informática.

Poderão se inscrever os estudantes da rede pública que estejam regularmente matriculados no nível médio regular, na educação profissional de nível médio, na Educação de Jovens e Adultos (EJA anos finais do nível médio), ou na educação especial. Também podem se inscrever os estudantes de nível superior da rede pública e da rede privada, desde que não tenham feito estágio na Caesb por um período igual ou superior a dois anos.

O valor da Bolsa-Auxílio para os estudantes de nível médio/EJA é de R$ 480 para jornada de quatro horas diárias. Para nível médio/técnico profissional, a bolsa é de R$ 540 com jornada de quatro horas/dias. Os estudantes de nível superior, também com jornada de quatro horas por dia, receberão R$ 800. Para os de nível superior a jornada é de seis horas/dia e a bolsa é de R$ 1.125. Todos terão direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 220 e auxílio-transporte de R$ 242.

Confira os cursos

Serão oferecidas oportunidades em diversas áreas de conhecimento. Para os níveis médio e técnico:

– Ensino Médio

– Ensino Médio – EJA

– EAD: técnico em administração integrado ao Ensino Médio; técnico em administração

– Técnicos: técnico em enfermagem, técnico em informática, técnico em serviços públicos, técnico em meio ambiente, técnico em controle ambiental, técnico em segurança do trabalho e técnico em eletrônica/eletrotécnica

– Técnico em administração integrado ao Ensino Médio – ProEJA

As vagas de nível superior são para:

– Administração

– Administração de Empresas

– Administração Pública

– Gestão de Políticas Públicas

– Tecnologia em Gestão Pública

– Arquitetura e Urbanismo

– Arquivologia

– Biologia

– Ciências Biológicas

– Biblioteconomia

– Ciência Contábeis

– Ciências Econômicas

– Economia

– Comunicação Social (Publicidade e Propaganda)

– Comunicação Social (Jornalismo)

– Direito

– Relações Internacionais

– Engenharia Ambiental

– Engenharia Ambiental e Sanitária

– Gestão Ambiental

– Tecnologia em Saneamento Ambiental

– Engenharia Civil

– Engenharia da Computação

– Ciência da Computação

– Engenharia de Software

– Sistemas de Informação

– Análise e Desenvolvimento de Sistemas

– Processamento de Dados

– Ciência de Dados

– Gestão da Tecnologia da Informação

– Ciência de Dados e Inteligência Artificial

– Engenharia de Energia

– Engenharia Elétrica

– Engenharia Eletrônica

– Engenharia Florestal

– Engenharia Mecânica

– Engenharia Química

– Pedagogia

– Química

– Química Tecnológica

Calendário do processo seletivo

– Inscrições e prova online pelo site do CIEE: de 28/5 até às 12h de 12/6

– Publicação da lista provisória de habilitados: 18/6

– Interposição de recursos contra lista provisória de habilitados: 19/6

– Publicação da lista definitiva de habilitados: 26/6

*Com informações da Agência Brasília