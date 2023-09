Processo seletivo para empregado aprendiz da Caesb oferece 60 vagas 

A jornada de aprendizagem será de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias, compreendendo atividades teóricas e práticas

Estão abertas desta segunda-feira (4) até o dia 17 as inscrições para o processo seletivo que vai contratar 60 empregados aprendizes para atuar nas unidades da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb).

Serão oferecidas 40 vagas para o curso de assistente administrativo – 20 para o turno matutino e 20 para o turno vespertino – e mais 20 vagas para o curso de técnico em redes de computadores, no turno matutino. Serão reservadas 10% das vagas para pessoas com deficiência (PcDs).

Para os cargos de assistente administrativo, os candidatos deverão ser estudantes regularmente matriculados no ensino fundamental ou ensino médio ou ter concluído o ensino médio. A idade mínima é de 14 anos. Os empregados aprendizes participarão do curso de aprendizagem com atividades práticas e teóricas na unidade do Senai em Taguatinga.

Já os cargos de técnico em redes de computadores exigem que os candidatos estejam regularmente matriculados a partir do segundo ano do ensino médio ou que tenham concluído o ensino médio. Os empregados aprendizes vão participar do curso de aprendizagem com atividades teóricas na unidade do Senai em Taguatinga. A idade mínima para técnico em redes de computadores é de 16 anos.

A jornada de aprendizagem será de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias, compreendendo atividades teóricas e práticas. O salário oferecido aos empregados aprendizes será de R$ 720, mais vale-alimentação e/ou vale-refeição no valor de R$ 546,71, além de vale-transporte, conforme determina a legislação.

Requisitos

A Caesb lembra que é importante observar a idade mínima (14 ou 16 anos, a depender do curso) e a máxima de 22 anos exigidas até a data final de inscrição. Para os candidatos com deficiência, não haverá a exigência de idade máxima.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por este endereço eletrônico. O resultado será divulgado em 16 de outubro.

A companhia alerta que não faz contato com candidatos para exigência de procedimentos que não estejam previstos no edital. Todas as informações oficiais estarão disponíveis apenas no site da companhia e no perfil oficial verificado da Caesb no Instagram.

*Com informações da Caesb