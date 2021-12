Primeiros casos de Ômicron no DF estão curados

Os dois chegaram da África do Sul em 27 de novembro e tiveram a contaminação constatada rapidamente

Quase duas semanas após a confirmação dos dois primeiros casos da variante ômicron da covid-19, a Secretaria de Saúde informou que eles já estão curados.

“Os dois concluíram o período de isolamento e, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, agora são considerados curados”, informou a chefe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Distrito Federal (Cievs-DF), Priscilleyne Reis.

Um dos dois infectados manifestou apenas sintomas leves e o outro ficou assintomático. Os dois chegaram da África do Sul em 27 de novembro e tiveram a contaminação constatada graças ao trabalho realizado em parceria com o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF) identificou a nova variante.

De acordo com Priscilleyne Reis, a Secretaria de Saúde mantém a rotina de vigilância por eventuais casos da variante, com atenção ao fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubistscheck.

As informações são da Agência Brasília