Veja onde se vacinar contra a Covid-19 nesta segunda, 13

Os horários desta segunda, 13, variam das 07h às 17h, das 08h às 12h e das 08h às 17h, dependendo do posto de vacinação

Por Juliana Pimentel

A Secretária de Saúde do Distrito Federal atualizou os pontos de vacinação para a próxima segunda-feira, 13. Os horários variam das 07h às 17h, das 08h às 12h e das 08h às 17h, dependendo do posto de vacinação. Além da vacinação contra a Covid-19, o GDF também publicou onde as pessoas podem se vacinar contra a Influenza.

As doses de reforços estarão disponíveis para profissionais da saúde e pessoas a partir dos 18 anos, cinco meses após a primeira dose. Para pessoas com imunossupressão grave, o intervalo é de 28 dias.

As vacinas disponíveis são Coronavac, Astrazeneca e Pfizer Biontech.

A vacina contra a Influenza está disponível para pessoas com mais de seis meses. Entre os pontos de vacinação, os horários variam das 8h às 17h.

