Veículo de jovem desaparecido é encontrado carbonizado na Ceilândia

O carro foi avistado na QNO 10, em Ceilândia

O veículo Fiat Uno do jovem Matheus Silva Cruz , de 23 anos, foi encontrado carbonizado na manhã desta terça-feira (20). O carro foi avistado na QNO 10, em Ceilândia.

O jovem segue desaparecido desde a noite do último domingo (18), quando foi espancado e sequestrado por três meliantes em uma festa de rua em frente a distribuidora Brow, na QNO 19, da Ceilândia.

Os criminosos utilizaram o veículo da vítima no sequestro, os policiais seguem em busca do paradeiro do jovem.