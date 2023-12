Primeiro ParCão do Gama faz sucesso entre pets e tutores

Criação do parque por meio do programa Adote uma Praça atende a uma demanda dos moradores da região

Logo na entrada do Gama, uma novidade tem chamado a atenção dos amantes dos animais. Trata-se do primeiro ParCão da região administrativa. O espaço inteiramente dedicado ao uso de pets está recebendo os últimos retoques antes de ser oficialmente inaugurado e liberado para uso dos bichinhos.

Localizado na SIND QI, na Ponte Alta Norte, o ParCão foi um pedido feito pelos próprios moradores da área, que sonhavam com um espaço para recreação de cães e gatos. A construção do parque foi viabilizada pelo programa Adote uma Praça, do Governo do Distrito Federal (GDF). A iniciativa é vinculada à Secretaria de Projetos Especiais do Distrito Federal (Sepe).

“O ParCão foi um pedido nosso, fizemos porque o condomínio tem 1.152 unidades, 4 mil moradores e muitos são proprietários de animais de estimação”, relata Paulo Matuszewski, síndico de um condomínio localizado em frente ao parque.

Matuszewski conta que, antes do ParCão, não havia um lugar adequado para o passeio e confraternização dos bichinhos. Hoje, com o parque, cães e gatos têm à disposição várias opções de recreação, com obstáculos e instalações cuidadosamente projetados para proporcionar momentos de diversão.

“Podemos dizer que o parque superou todas as nossas expectativas. É um ponto excelente. A gente escuta elogios até de moradores que não têm pets e que gostaram da ideia de ter um local adequado para a recreação deles”, acrescenta o síndico.

Parceria de sucesso

A administradora regional, Joseane Feitosa, comemora a entrega do mais novo equipamento público. “A gente fica muito feliz de poder disponibilizar esse espaço que era tão aguardado pela população. Isso não seria possível sem os empresários que entraram nessa parceria com a gente”, afirma.

O primeiro ParCão do Gama é administrado por meio de uma parceria entre a Polar Tintas e a Padaria Sayonara. Para isso, ambas as empresas se inscreveram no Adote uma Praça, iniciativa que promove a união da comunidade com empresários locais no projeto de restauração e manutenção de espaços públicos, como praças, quadras poliesportivas, jardins e estacionamentos.

Este formato, menos burocrático, viabiliza uma maior participação popular na conservação e manutenção de diversas áreas públicas. Desde a criação, em 2019, o programa acumula R$ 30 milhões em investimentos. No período, foram recebidas cerca de 400 propostas de parcerias, que ajudaram a embelezar o visual da capital federal.

O empresário que deseja participar do programa deve procurar a administração regional da cidade em que estiver localizado o espaço que pretende adotar, a fim de obter informações sobre os documentos que precisa apresentar junto ao requerimento. Não há impedimentos de quantidade de locais adotados por uma única pessoa, tanto física quanto jurídica.

Com informações da Agência Brasília