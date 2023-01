Primeiro leilão público do ano tem 943 veículos

Evento online ocorre na segunda (16) e na terça (17), quando serão vendidos 726 automóveis em estado de sucata e 216 aptos a circular

O primeiro leilão público de veículos deste ano será realizado nesta segunda (16) e na terça-feira (17), exclusivamente na modalidade online, pelo site FlexLeilões.. Organizado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), o evento terá 943 veículos, com valores entre R$ 600 e R$ 15 mil.

No primeiro dia, serão vendidas 726 sucatas; no segundo, 216 automóveis aptos a circular. O edital completo do Leilão nº 1/2023 pode ser acessado no site do Detran.

Entre os veículos a serem leiloados, destacam-se uma BMW 320i Active flex, ano 2016, com lance inicial de R$ 11 mil, e um Hyundai Santa Fe V6, ano 2014, avaliado em R$ 10 mil. Também estará disponível uma Mercedes-Benz C 180K, ano 2010, com lance a partir de R$ 6 mil.

Em 2022, foram feitos cinco leilões públicos, totalizando a venda de 4.607 veículos. Desses, 1.295 eram aptos à circulação e 3.312 eram sucatas. Entre 2021 e 2022, foram leiloados 9.192 veículos habilitados a circular e 41.283 sucatas.

Com informações do Detran