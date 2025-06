Primeiro Anuário de Segurança Pública do DF reforça compromisso com transparência e políticas baseadas em evidências

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), lançou nesta quarta-feira (18) o primeiro Anuário de Segurança Pública do Distrito Federal. A publicação inédita reúne dados e análises consolidados sobre os principais indicadores criminais e ações institucionais desenvolvidas nos últimos dez anos, com destaque para a queda histórica nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) — que incluem homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Além de apresentar o menor índice de CVLIs já registrado no DF, o anuário traz dados sobre mortes por intervenção legal e registros de desaparecimento de pessoas, cuja taxa de localização chegou a 98% em 2024. A publicação também enfatiza os resultados do programa DF Mais Seguro – Segurança Integral, que tem promovido maior integração entre as forças de segurança, contribuindo para o avanço nos indicadores.

Durante o lançamento, o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, ressaltou o caráter inédito da publicação como ferramenta estratégica e de transparência. “Pela primeira vez, o DF consolida, de forma técnica e acessível, uma década de dados que traduzem a evolução da segurança pública com base em evidências. Essa publicação fortalece a transparência, orienta decisões e contribui para o aperfeiçoamento contínuo das políticas públicas”, afirmou.

Avelar destacou ainda que o resultado obtido em 2024 — o menor índice de crimes violentos da série histórica — é fruto de uma atuação cada vez mais integrada e baseada em informações concretas. “Nosso compromisso é seguir aprimorando essa ferramenta, ampliando indicadores e aprofundando a análise qualitativa dos fenômenos criminais, para antecipar e prevenir com inteligência e diálogo com a sociedade”, disse.

O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Saburro, elogiou a iniciativa e reforçou a importância de políticas públicas fundamentadas em dados e respeito aos direitos humanos. “O lançamento deste anuário é demonstração clara de uma política eficiente, baseada em evidências, tecnologia e respeito à dignidade humana. É esse o caminho para uma segurança pública mais eficaz”, destacou.

Já o secretário de Governo do DF, José Humberto Pires de Araújo, apontou que a gestão orientada por dados reflete diretamente na percepção da população. “Mais do que a segurança em si, é notável a melhoria da sensação de segurança. Nossos dados e pesquisas demonstram uma evolução nesse sentimento, o que é muito positivo”, afirmou.

A importância da integração entre os órgãos públicos foi ressaltada também pelo presidente do Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT), Manoel de Andrade. Para ele, a redução dos crimes é resultado direto da cooperação entre instituições. “A palavra integração é uma simbiose estatal. O Estado que está conectado favorece a operação e atua com mais racionalidade. As ações integradas facilitam a redução de homicídios e outros delitos”, disse.

Segundo o subsecretário de Gestão da Informação da SSP-DF, George Couto, o foco inicial nos CVLIs, intervenções legais e desaparecimentos foi uma escolha metodológica, baseada em uma década de dados. “Estamos inaugurando a análise qualitativa dos homicídios — como o uso de armas de fogo, motivações e locais. O desafio agora é ampliar esse debate e fortalecer a interação entre Estado e sociedade”, completou.

O anuário estabelece uma nova base para a formulação de políticas públicas e o monitoramento da segurança no Distrito Federal, reforçando o compromisso com a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos.

Com informações da SSP-DF