Primeira Operação Sossego do ano recolhe 12 veículos

Além disso, foram autuados quatro veículos que estavam com escapamento alterado e dois com o sistema de iluminação alterado, 12 sem licenciamento e outros sete por infrações diversas

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou, entre as 20 e 22h dessa quarta-feira (10), na Fercal, a primeira Operação Sossego do ano. A ação recolheu 12 veículos ao depósito da autarquia e autuou outros 39 por diversas irregularidades, sendo 18 deles por problemas relacionados à habilitação dos condutores.

Durante a operação, foram autuados um condutor por conduzir veículo sob influência de álcool, um com o direito de dirigir suspenso, quatro com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias e oito inabilitados, sendo que em cinco casos, os proprietários também foram autuados por entregar a direção do veículo a pessoa não habilitada.

Além disso, foram autuados quatro veículos que estavam com escapamento alterado e dois com o sistema de iluminação alterado, 12 sem licenciamento e outros sete por infrações diversas.

A Operação Sossego será intensificada neste ano. Para o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Clever de Farias, a Operação Sossego tem grande importância tanto do ponto de vista ambiental como de segurança viária: “Apesar do foco da ação ser as irregularidades no sistema de escapamento, coibindo o excesso de ruídos e a poluição do ar, os agentes observam todo tipo de conduta irregular dos condutores que possam gerar risco de sinistros em nossas vias, como a falta da habilitação ou a direção sob influência de álcool, por exemplo”.

Destaques

A ação, que contou com a participação da Polícia Militar do Distrito Federal, retirou de circulação dois veículos com extensa lista de infrações cometidas. Ambos contavam com mais de R$ 11 mil em débitos e, como não estavam licenciados, foram recolhidos ao depósito.

Um deles, uma Mitsubishi Pajero 2015 de cor preta, registrado no Detran-GO, acumula R$ 11.439,40 em débitos, sendo R$ 7 mil só em multas. Além de o veículo não estar licenciado, o condutor coleciona diversas infrações gravíssimas como dirigir sob influência de álcool, com o direito de dirigir suspenso e vários flagrantes de excesso de velocidade.

O outro, um Volkswagen Polo Sedan 2008 de cor preta, está com R$ 11.099,46 de débitos em aberto. O condutor rodava sem licenciamento desde 2015 e acumula 48 notificações de infrações, sendo a maioria por excesso de velocidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao todo, 22 agentes do Detran-DF e 12 policiais militares atuaram na operação, que contou com um total de 14 viaturas – sendo três da PMDF – e quatro guinchos.

As informações são da Agência Brasília