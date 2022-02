Primeira etapa do PAS acontece neste domingo (20)

Integrantes de projeto gratuito da UnB dá dicas para os estudantes que irão fazer o processo seletivo pela primeira vez

Por: Gabriel de Sousa

[email protected]

Neste domingo (20), acontecerá a primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), processo avaliativo que destina vagas para a Universidade de Brasília (UnB). Os estudantes terão cinco horas para responder 100 questões do caderno de provas, além de escrever uma redação em língua portuguesa.

Segundo a UnB, 17.347 pessoas inscritas devem comparecer aos locais de aplicação. O uso de máscaras será obrigatório para os candidatos, sendo recomendado a troca do protetor a cada duas horas. Os estudantes devem estar munidos de uma caneta preta de material transparente e de um documento de identificação com foto.

Os estudantes também serão orientados a passar por uma aferição de temperatura, manter o distanciamento social, que será estabelecido com fitas no chão, e higienizar as suas mãos de forma recorrente com álcool em gel.

O PAS é considerada a forma mais fácil de se entrar na Universidade de Brasília, pois destina a metade das vagas possíveis de ingresso na instituição. Dividido em três etapas, que equivalem aos três anos do ensino médio, o sistema pretende avaliar a competência dos jovens durante o período escolar regular.

Porém, o conteúdo cobrado nas avaliações não se resume somente aos assuntos abordados ao longo do ensino médio. Em cada etapa, obras literárias, musicais, visuais e teatrais fazem parte do componente curricular do exame.

Estudantes terão o primeiro contato com a prova

Os alunos que irão para os locais de aplicação do PAS 1, são aqueles que recém concluíram o primeiro ano do ensino médio. A professora particular e estudante de filosofia na UnB, Marília das Neves, ingressou na instituição pelo processo seletivo, e comenta que o primeiro contato dos adolescentes pode ser determinante durante a prova: “É uma ocasião muito diferente para os estudantes que saíram do ensino fundamental há pouco tempo, e que irão ter o primeiro contato com o vestibular”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marília, que dá aulas de reforço para adolescentes que irão fazer o exame, comenta que os candidatos que terão o primeiro contato com o PAS devem ter uma breve noção de como é o sistema avaliativo. “O estudante precisa muito mais do que estudar o conteúdo em si, ele deve entender como funcionam as questões. Ele também deve ter muito cuidado na hora de chutar, porque há a possibilidade de uma questão errada eliminar uma certa”.

Como recomendação, a universitária diz que os estudantes que irão fazer o exame devem sempre estar atentos ao tempo, que é relativamente curto comparado às exigências da avaliação. “Assim que receber a prova, sugiro que o estudante vá até o final do caderno para ler os textos indicadores e ver qual o tipo de redação que deve ser escrita. Então, ele deve grifar o tipo textual e começar a pensar quais serão os argumentos a serem usados durante o texto”.

Projeto ajuda estudantes de escola pública a se preparar para a prova

Em Planaltina, um coletivo de estudantes da Universidade de Brasília dedicou os dias anteriores ao PAS 1 para ajudar jovens de uma escola pública que irão realizar a prova neste domingo (20).

O “Do Centrão para a UnB” pretende levar alunos do Centro Educacional 01 de Planaltina para o ensino superior público, através de palestras realizadas na escola; posts e lives realizados nas redes sociais. Os integrantes são em grande parte ex-alunos da escola, que desejam que cada vez mais jovens periféricos sejam aprovados na UnB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A estudante de pedagogia, Kéttrin Helena, 20, estudou na escola, ingressou na UnB por meio do PAS e reflete que a avaliação pode ser uma ferramenta de transformação social, colocando mais alunos de escola pública diretamente ao ensino superior. “Eu queria que as pessoas que têm a mesma realidade que eu, e que são moradoras de Planaltina e demoram duas horas para chegar no Plano Piloto, tivessem a mesma oportunidade que eu tive de ingressar na universidade pública”, afirma.

Para alcançar a sua tão sonhada aprovação, a futura pedagoga tinha uma rotina de estudos diária, passando as suas tardes em uma biblioteca regional para conseguir estudar: “No ensino médio eu tinha um grupo de estudos com dois amigos que estudavam comigo na Biblioteca de Planaltina, onde nós fazíamos redações. […] Depois, eu ficava pedindo a correção para um professor do Centrão”.

Aprovada em 2019, agora Kéttrin possui a oportunidade de incentivar outros alunos a tentarem ingressar na UnB pelo PAS. Na última quinta-feira (17), a ex-aluna voltou para a escola onde concluiu o ensino médio, e fez uma palestra para os estudantes do primeiro ano que irão em breve realizar a etapa inicial do processo seletivo. “Apesar de ter tido muitas dificuldades financeiras, entre outras dificuldades ao longo dessa minha trajetória, eu tive pessoas, principalmente professores e colegas estudantes que estiveram ao meu lado nesta batalha de ingressar na universidade”, relembra a universitária de Planaltina.

Para conhecer mais sobre o Do Centrão para a UnB, os estudantes que pretendem entrar na universidade pública podem acessar o Instagram oficial do projeto educacional, a partir do link: instagram.com/docentraoparaunb/