Primeira escola construída em Brasília, Caseb celebra 63 anos

A primeira escola de Brasília celebrou 63 anos de existência nesta sexta-feira (19). Inaugurado menos de um mês depois da nova capital, o Centro de Ensino Fundamental (CEF) Caseb, que abriu as portas em 19 de maio de 1960 com a missão de atender os filhos dos pioneiros, hoje é uma referência no ensino público do Distrito Federal, com a oferta de ensino integral.

Por lá passaram os netos de Juscelino Kubitschek e filhos de importantes políticos da época da construção de Brasília. Atualmente, o Caseb funciona com ensino integral das 7h30 às 17h30. A escola tem cerca de 800 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental matriculados, com professores pela manhã e à tarde e oferta de aulas de inglês e espanhol, oficinas de teatro, dança e outras atividades extracurriculares.

A secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, destaca a importância da escola no cenário do DF. “É um orgulho ver a primeira escola de Brasília atendendo tantos alunos em tempo integral. Essa ampliação de escolas que atendem estudantes o dia todo é um objetivo da Secretaria de Educação do DF. Ver que temos o Caseb como exemplo me dá muita satisfação”, ressaltou.

Erguido em uma área de 55 mil metros quadrados na 909 Sul, o CEF Caseb tem dez blocos, com 20 salas de aula, laboratório de informática, um auditório, ginásio poliesportivo, sala de leitura, refeitório, quatro quadras poliesportivas, laboratórios e um pátio multiuso coberto. A escola foi parcialmente consumida por um incêndio em agosto de 2019, porém foi recuperada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) por meio do projeto Adote uma Escola – uma parceria do poder público com a iniciativa privada.

O aniversário foi comemorado com a presença de uma das primeiras alunas da unidade, a normalista Cosete Ramos, 81 anos. Sentada em uma cadeira de madeira criada durante a construção da escola, a ex-aluna reuniu os estudantes no canteiro central, embaixo de uma árvore, para falar sobre a visita do então presidente da República no dia da grande festa de inauguração da escola. Juscelino Kubitschek ministrou a aula inaugural que marcaria o primeiro dia da educação de Brasília.

“Mais de 300 alunos se reuniram para receber o ex-presidente. Lembro-me do carro dele entrando na escola e os alunos emocionados. Eu mesma não consegui guardar a emoção. O levaram até o ‘palquinho’ principal, onde ele foi ovacionado por todos que estavam ali presentes, professores e convidados”, recorda Cosete. “O presidente ficou emocionado e, em seu discurso, reforçou que ali se tratava do encontro para comemorar não só a existência da escola, mas o primeiro dia da educação de Brasília”.

“É muito importante poder celebrar esta data com essa convidada tão especial, a nossa Cosete. Hoje a escola completa mais um ano de existência em meio a muitos altos e baixos e poder comemorar mais um ano é gratificante para todos nós, corpo docente”, afirma a vice-diretora do Caseb, Thainar Lima.

*Com informações da Agência Brasília