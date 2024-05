Primeira equipe do CBMDF retorna de Missão Humanitária no Rio Grande do Sul

Por Lucas Dias

A primeira equipe de bombeiros militares que colaborou com a “Missão Humanitária Alagamento Rio Grande do Sul”, regressou a Brasília hoje, 21 de maio às 14h.

A equipe, composta por 14 militares e um cão de busca e salvamento, trabalhou diuturnamente nas atividades de busca, salvamento, resgate e apoio às vítimas das catástrofes decorrentes das chuvas na região Sul do país. Os militares foram recebidos no Grupamento de Busca e Salvamento por familiares e pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) que ressaltou a importância da incansável dedicação à missão a qual foram designados.

Estes militares foram substituídos por uma nova equipe do CBMDF que chegou ao RS no sábado (18), com a missão de manter o suporte humanitário na região afetada pelas enchentes. Esta substituição está em conformidade com o protocolo de rendição estabelecido, ocorrendo a cada 15 dias.

A nova equipe é composta por 15 militares do CBMDF e 2 agentes da Defesa Civil. Entre os militares, estão 13 especialistas em buscas, resgates, salvamento aquático e resgate em estruturas colapsadas, além de um Bombeiro Militar Médico e uma Bombeira Militar Enfermeira.

Além disso, foram enviados, no dia 16 de maio, seis bombeiros militares para apoiar no Gabinete de Crise do Sistema de Comando de Incidentes em conjunto com o IBAMA no atendimento às emergências ambientais decorrentes das enchentes no Rio Grande do Sul.

Foi implementado um protocolo abrangente de apoio à saúde mental para ambas equipes envolvidas nas operações no Rio Grande do Sul, com o intuito de prevenir possíveis impactos negativos gerados pelas tragédias.