O Negócio da Moda” brilha em Goiânia e confirma nova edição para 2025

Goiânia viveu dias de efervescência no setor têxtil nos últimos dias 15 e 16 de maio, com a realização da primeira edição do evento “O Negócio da Moda” (ONDM). Criado em Santa Catarina em 2015, o evento já passou por estados como Pernambuco e Paraná, e desta vez, trouxe à capital goiana um time de palestrantes renomados do circuito têxtil, confecção e moda.

Expositores de diversas regiões marcaram presença na feira de negócios do ONDM

O ONDM atraiu um público interessado em todas as vertentes destes segmentos, desde a criação até as estratégias de vendas online. No primeiro dia, um dos pontos altos foram os depoimentos emocionantes de dois ex-detentos da Penitenciária Coronel Odenir Guimarães (POG) de Goiânia. Eles compartilharam suas experiências no programa de ressocialização do Grupo Sallo, que mantém uma unidade de confecção dentro da unidade prisional. O programa tem sido um exemplo de como a confecção pode ser uma ferramenta poderosa para a reintegração social.

Feira de insumos para confeccionistas foi um dos destaques do ONDM Goiânia 2024 Feira de Negócios contou com 48 empresas expositoras

Além disso, palestras inspiradoras marcaram o primeiro dia, com nomes como Eduardo Cristian (Costurando Sucesso), Viviane Lunelli (Grupo Lunelli), Marcos Silva (Grupo Sallo) e Caetano Laudelino (Multiplier e GL Têxtil), trazendo insights valiosos sobre tendências, inovação e os desafios da indústria da moda no Brasil.

O brusquense Ivan Jasper recebeu o comentarista político e palestrante Caio Coppolla no seu evento ONDM – O Negócio da Moda em Goiânia — foto Divulgação

O segundo dia foi dedicado às vendas, com um foco especial em e-commerce. Palestrantes como Tom Teles (Embaixada do E-commerce), Bento Meirelles (Minimal Club), Narah Leandro (Venda Mais) e Marco Vilas Boas (AlphaCo) compartilharam suas experiências e estratégias para maximizar as vendas através de plataformas digitais. Os talks abordaram desde a criação de lojas virtuais eficientes até o uso de técnicas de marketing digital para atrair e fidelizar clientes.

Viviane Lunelli

Sucesso Além das Expectativas

O êxito – tanto por parte do público que prestigiou, como pela programação rica em conteúdo e pela bem-sucedida feira de negócios – garantiu que o ONDM já tenha uma segunda edição confirmada, em 2025. “Não estava no nosso radar realizar uma segunda edição em Goiânia no ano seguinte, mas a grande aprovação de todos os participantes e envolvidos, que garantiram o sucesso do evento, já nos fez firmar esse compromisso com a cidade”, relata Ivan Jasper, gestor do ONDM.

Ivan Jasper e Antonio Carlos de Souza Lima Neto, do SEBRAE-GO

De acordo com Jasper, os expositores se surpreenderam com a qualidade do público e a geração de negócios e conexões propiciadas pelo evento. A primeira edição do ONDM Goiânia contou com a presença de 48 empresas expositoras. “As expectativas foram superadas imensamente. Nós sempre prezamos pela qualidade do público e, por tudo que vimos e ouvimos de quem estava lá, conseguimos alcançar um público assertivo para o negócio”, revela Ivan.

Próximas Edições

Ainda neste ano, o evento “O Negócio da Moda” já tem data marcada para ocorrer nos dias 23, 24 e 25 de 2024 em Balneário Camboriú (SC). Já para 2025, o evento está cotado para ser realizado nos dias 25 e 26 de março no Agreste, em Pernambuco, e nos dias 25 e 26 de junho novamente em Goiânia (GO).

Para acompanhar as datas e a programação de cada uma das edições do ONDM, bem como manter-se informado sobre atualizações do projeto, acompanhe o site ondm.com.br e as redes sociais: @onegociodamoda.