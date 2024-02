PRF prende homem, em Planaltina/DF, por estupro

Durante fiscalização na Unidade Operacional da PRF (UOP), em Planaltina/DF, uma equipe de PRFs abordou um Fiat/Uno vermelho

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, de 45 anos, na tarde desta quarta-feira (28), na BR 020, em Planaltina/DF. Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de estupro.

Durante fiscalização na Unidade Operacional da PRF (UOP), em Planaltina/DF, uma equipe de PRFs abordou um Fiat/Uno vermelho. Ao ser solicitada a documentação, o condutor apresentou um documento com o nome de seu irmão. Ao verificar nos sistemas, os policias identificaram que a fotografia que estava registrada era diferente do condutor. Ao fazer uma revista no motorista, os policiais encontraram a verdadeira documentação e identificaram que, contra ele, havia um mandado de prisão pelo crime de estupro.

Imediatamente, foi dada voz de prisão ao homem que foi encaminhado para a 16ª Delegacia da Polícia Civil de Planaltina/DF.