PRF interrompe transporte ilegal de aves em ônibus na BR-020

Na noite de segunda-feira (8), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou uma situação de transporte ilegal de aves no compartimento de bagagem de um ônibus, próximo à Unidade Operacional da PRF em Planaltina, localizada no km 37 da BR 020.

Durante uma inspeção em veículos de transporte coletivo de passageiros, os agentes da PRF abordaram um ônibus que saíra de Brasília (DF) com destino a Barreiras (BA).

Ao examinar o espaço de carga do veículo, os policiais notaram um ruído atípico vindo de algumas bagagens. Após a verificação, constataram a presença de 46 canários-da-terra, além de 6 filhotes de garnizé e 1 garnizé adulto.

Um homem de 73 anos, passageiro do ônibus, foi identificado como responsável pelo transporte dos animais e encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil (Planaltina), junto com as aves apreendidas, para os procedimentos legais necessários.