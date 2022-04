PRF faz participação em operação integrada em Sobradinho

Ação, que contou com participação da PMDF, Detran-DF e DER, flagrou 70 condutores alcoolizados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) participou da Operação Força Conjunta na noite da última sexta-feira (22), em Sobradinho/DF. A ação, que se estendeu até a madrugada de sábado, resultou em 70 condutores alcoolizados flagrados nos pontos de fiscalização. A operação também contou com a participação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), do Detran-DF e do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER).

De acordo com o PRF Ediney, responsável pela organização desta ação, essa foi a 14a etapa da operação. “O objetivo da Operação Força Conjunta é integrar os órgãos responsáveis pela fiscalização de trânsito promovendo a segurança, coibindo a prática de infrações e garantindo a integridade física de quem compõe o sistema viário, sejam eles pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas”, afirmou.

Ao todo, 123 agentes participaram da ação, distribuídos em pontos de fiscalização em locais estratégicos em Sobradinho/DF. A operação contou ainda com 49 viaturas, 14 guinchos e um helicóptero.

Em cinco horas de operação, 70 condutores foram notificados por dirigir após ingerir bebida alcoólica – destes, dois foram conduzidos à delegacia por apresentarem índice alcoólico considerado crime.

Outros 16 condutores foram autuados por dirigir com habilitação vencida, enquanto 18 motoristas inabilitados foram flagrados nos pontos de fiscalização. Agentes da PRF, Detran e DER também abordaram 46 veículos com licenciamento vencido.

Integração

A Operação Força Conjunta acontece desde o início de 2020 e já passou por diversas cidades do DF como Brazlândia, Gama, Samambaia e Planaltina. Essa é a 14a edição e teve a PRF como órgão coordenador.

Com informações da PRF