PRF e SENATRAN realizam fiscalização de alcoolemia em Brasília

“No trânsito, escolha a vida” é o tema da ação integrada à Semana Nacional do Trânsito

Nesta sexta-feira(22), na Unidade Operacional (UOP) da PRF na BR 070, em Ceilândia (DF), a PRF realizou uma fiscalização de alcoolemia em alusão à Semana Nacional de Trânsito. Em uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Ministério dos Transportes, através da Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), o evento faz parte de um conjunto de ações promovidas por órgãos e instituições compromissados com a redução da violência no trânsito no Brasil e, o uso de álcool e direção de veículos é um dos principais tópicos abordados devido ao alto número de acidentes de trânsito em decorrência dessa combinação.



Além da ação educativa com a abordagem de temas voltados para a segurança no trânsito em um bate-papo informal com codutores e passageiros, veículos e pessoas são fiscalizados, e os motoristas realizam testes de alcoolemia. O objetivo é mitigar o número de acidentes de trânsito e conscientizar o condutor quanto ao perigo da combinação álcool e direção.



Além de embriaguez ao volante, a ultrapassagem indevida, a não utilização do cinto de segurança, o transporte inadequado de crianças, a falta de uso do capacete, o excesso de velocidade e a utilização do telefone celular durante a condução de veículos, são algumas das infrações que a PRF tem o objetivo de conscientizar, prevenir e coibir.



A Semana Nacional de Trânsito é comemorada, anualmente, no período de 18 e 25 de setembro e está prevista no CTB. Tem a finalidade de conscientizar os cidadãos de forma a internalizar valores que contribuam para o compromisso de valorização da vida, através de comportamentos e ações que garantam o direito de ir e vir do cidadão. Neste ano de 2023, o tema escolhido é “No trânsito, escolha a vida”.



Tal iniciativa alinha-se à segunda promoção da Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021-2030, proposta pela Organização das Nações Unidas, na qual os signatários se comprometeram a reduzir a violência no trânsito. O Brasil, assim como os demais países, estipulou uma meta de redução de 50% das mortes para o período e encontra-se em conformidade com o Plano Nacional de Redução de Mortes (PNATRANS), assim como o Plano de Contingência para Prevenção e Enfrentamento aos Acidentes Graves – PCPEAG, com o objetivo de reduzir os índices de Acidentes Graves e Mortos nas rodovias federais, no período de junho a dezembro de 2023.