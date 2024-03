PRF e PCDF apreendem 61,5kg de skunk em Brasília

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizaram uma apreensão significativa de 61,5 kg de skunk e 0,5 kg de haxixe em Brasília.

A operação aconteceu na tarde de sábado (23), quando, durante uma blitz na BR 040 na altura de Santa Maria, as autoridades notaram um comportamento suspeito por parte do motorista de um Mitsubishi ASX.

Decidindo por uma abordagem, o condutor do veículo tentou escapar, iniciando uma perseguição em alta velocidade que se estendeu até o Gama.

Lá, o suspeito acabou perdendo o controle do veículo e colidiu com um poste. No interior do carro, além da droga, foram detectados sinais de adulteração nos identificadores do veículo.

O motorista foi detido e o carro e as drogas foram encaminhado para a unidade especializada da PCDF em repressão ao tráfico.