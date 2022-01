PRF apreendeu quase 10 toneladas de maconha em 2021 no DF e entorno

Além da maconha e cocaína, outras substâncias também foram apreendidas ao longo de 2021, entre elas o skunk, crack e anfetaminas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, em 2021, foram 9.656 quilos de maconha e 325 quilos de cocaína no Distrito Federal e entorno. Apenas nos meses de outubro e novembro deste ano aproximadamente cinco toneladas de maconha foram apreendidas.

Se comparado a 2020, quando foram apreendidas aproximadamente 6,5 toneladas de maconha, o ano passado teve um aumento de 50% na quantidade de quilos apreendidos. Além da maconha e cocaína, outras substâncias também foram apreendidas ao longo de 2021, entre elas o skunk, crack e anfetaminas.

No dia 27 de outubro, a PRF realizou a maior apreensão de maconha na região nos últimos anos. A operação foi feita de forma conjunta com a Coordenação de Apreensão às Drogas, da Polícia Civil do Distrito Federal (CORD-PCDF), e foram apreendidos 148 fardos de maconha, cada um com 20 quilos, totalizando aproximadamente três toneladas do entorpecente.

Como parte do disfarce para enganar a fiscalização, o caminhão onde a droga foi encontrada estava transportando cones de trânsito na carroceria aberta. O condutor do veículo também usava um colete refletivo para compor a situação fictícia. Quando os policiais abriram a parte fechada da carroceria do caminhão identificaram os fardos de maconha empilhados até o teto, sem nenhum disfarce.

Dois dias após essa operação, ocorreu mais uma grande apreensão, também em parceria com a CORD, realizada na BR 050. Mais 725 quilos de maconha foram retirados das rodovias federais e três traficantes foram presos.

Na semana do Natal, no dia 21/12, a PRF e a Polícia Militar de Goiás (PMGO) apreenderam cerca de 126kg de maconha que estavam sendo transportados em um caminhão, em Águas Lindas de Goiás/GO, na BR 070. Dois homens, de 43 e 53 anos, foram presos.

No dia 24, a equipe PRF, em fiscalização de rotina, na BR 060, abordou um veículo e o condutor, um homem de 42 anos, ficou bastante nervoso e inquieto quando questionado sobre o motivo da viagem. Desta forma, foi solicitado a abertura do porta-malas do veículo, onde foram localizados 142 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 127 quilos.

Já no dia 28 de dezembro, a PRF prendeu um homem de 39 anos que transportava 10 quilos de cloridrato de cocaína escondidos no tanque de combustível de um carro.