Terracap abre edital para contratação de estudos ambientais

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) publicou edital para contratação de estudos ambientais, sob demanda, para todo o DF. A licitação será realizada no dia 27 deste mês, às 10h. O valor total estimado é de R$ 662.876,98, e o critério de julgamento é o maior desconto.

O credenciamento do representante e a entrega dos envelopes devem ser feitos até as 9h do dia 27. Entre os serviços previstos em edital, encontram-se levantamento de fauna, investigação de solo, levantamento arqueológico, monitoramento de qualidade de água, inventário florístico, pareceres, diagnósticos e atualização de estudos ambientais.

As empresas interessadas em participar da concorrência já podem fazer o download do edital por meio do site da Terracap, na seção Licitações Compras/Serviços. Para acessar os demais documentos referentes à Licitação Presencial nº 32/2021, basta clicar aqui.

Mais informações podem ser obtidas no call center da Terracap, no número (61) 3342-1103, ou via chat on-line, disponível no portal da agência. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

