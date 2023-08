PRF apreendeu 175 mil maços de cigarro em operação

Foram encontrados 175 mil maços de cigarro, 8,57 kg de maconha, 9.291 unidades de medicamentos, 57.698 litros de etanol, entre outros produtos

Entre os dias 25 de julho e 04 de agosto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação temática de enfrentamento aos crimes contra o Fisco, ou seja, as obrigações tributárias sobre os produtos, e a Saúde Pública do Distrito Federal. Durante esse período, diversos produtos foram apreendidos nas rodovias.

Segundo a corporação, o objetivo da operação é a capacitação e atualização do efetivo além da integração com agências públicas e instituições privadas do ramo.

Durante a operação, foram mais de 1.200 veículos fiscalizados, onde foram encontrados 175 mil maços de cigarro, 8,57 kg de maconha, 9.291 unidades de medicamentos, 57.698 litros de etanol, entre outros produtos.

Veja a lista completa:



• 175 mil maços de cigarros;

• 8,57 kg de cocaína;

• 9.291 unidades de medicamentos;

• 57.698 litros de etanol;

• 1.110 aparelhos eletrônicos;

• 1.000 unidades de munição;

• 5.912 litros de bebidas alcoólicas;

• 630 peças de roupas; e

• 5.120 pares de calçados.

Os resultados geraram multas/impostos de mais 1 milhão de reais, mais de 1,5 milhão de reais em mercadorias ilegais retiradas de circulação além de um prejuízo financeiro de mais de 1,5 milhão de reais ao narcotráfico.