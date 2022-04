PRF apreende quase uma tonelada de alimentos embutidos

Congelados seriam comercializados em Formosa/GO e foram apreendidos durante fiscalização na BR 020 em Planaltina/DF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu carga de alimentos transportados irregularmente durante fiscalização nesta terça-feira (12), na BR 020, em Planaltina/DF.

O carregamento de quase uma tonelada de embutidos estava sem refrigeração e acondicionado no banco traseiro de uma caminhonete que seguia de Brasília/DF para Formosa/GO. A irregularidade configura crime contra as relações de consumo.

Equipe da PRF realizava uma fiscalização na BR 020, em Planaltina/DF, quando suspeitou da carga que era transportada em uma Ford Ranger.

Os policiais ordenaram a parada do veículo e ao iniciar os procedimentos de fiscalização identificaram uma carga de congelados sendo transportados no banco traseiro e na caçamba da caminhonete. Os PRFs questionaram a condutora sobre o transporte do produto em condições inadequadas e sobre a nota fiscal dos produtos. Ela afirmou que revenderia a carga (bacon, salsichas, apresuntados e hambúrgueres) em uma loja especializada em Formosa/GO e que não tinha nota fiscal da mercadoria.

Diante dos fatos, a equipe acionou a Receita Fazendária para o crime de sonegação fiscal e a Vigilância Sanitária para o transporte de produto perecível sem a refrigeração adequada.

Veja o vídeo: