PRF apreende mais de 16 kg de maconha em ônibus interestadual na BR-040

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na segunda-feira (5/5), mais de 16 quilos de maconha escondidos em bagagens de uma passageira de 51 anos, em um ônibus interestadual que seguia em direção ao Nordeste. A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina na BR-040, no Distrito Federal.

A ação foi realizada pelo Grupo de Operações com Cães da PRF (GOC-DF). Durante a inspeção das bagagens de mão, o cão farejador Lacan sinalizou positivamente para uma mochila da passageira. Questionada, a mulher revelou que também transportava uma mala no compartimento inferior do veículo.

Com o auxílio do cão, os policiais identificaram a presença de droga também na segunda bagagem. Ao todo, foram encontrados 16,2 quilos de maconha distribuídos entre os dois volumes.

A passageira foi detida e encaminhada, juntamente com o entorpecente, à delegacia para os procedimentos legais.