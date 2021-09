PRF apreende 9kg de maconha no Recanto das Emas

De acordo com a equipe, o carro, que seguia de Goiânia (GO) para Brasília, foi parado quatro homens desceram

Na tarde desta quarta-feira (29), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizando operação de rotina na BR 060, no Recanto das Emas, apreendeu cerca de 9,7 quilos de maconha.

De acordo com a equipe, o carro, que seguia de Goiânia (GO) para Brasília, foi parado quatro homens desceram. Eles aparentavam nervosismo e, por isso, a equipe decidiu revistar minuciosamente o veículo.

Dentro de uma mochila que estava no assoalho do banco dianteiro do passageiro, foram encontrados onze tabletes de maconha, totalizando os 9 quilos. Segundo o grupo, a droga seria vendida na capital.

Eles foram presos e encaminhados à Coordenação de Repressão às Drogas da PCDF, onde foi lavrado flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.