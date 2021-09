PRF apreende 60 kg de maconha na BR 060

O flagrante aconteceu no Recanto das Emas (DF)

Na tarde de terça-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 40kg de maconha (skunk) que que estavam sendo transportados em um ônibus na BR 060. O flagrante aconteceu no Recanto das Emas (DF). Dois homens, ambos com 28 anos, e uma mulher, com 27 anos, foram presos.

Os policiais estavam em fiscalização de rotina quando abordaram um ônibus que fazia a linha Goiânia (GO) a Mossoró (RN). Os cães da PRF foram usados para farejar a bagagem no compartimento de carga. Eles apontaram que havia substância ilícita em duas malas e em em três pacotes de papelão. Quando os policiais abriram, encontraram 144 pacotes de maconha, com cerca de 220g cada, e 14 tabletes de skunk prensado, cada um com cerca de 500g.

Pelas etiquetas, foram identificados os donos da carga. Todos eles se conheciam e informaram que cada um receberia mil e quinhentos reais pelo transporte da droga de Goiânia a Mossoró.

O trio e a droga foram encaminhados à Coordenação de Repressão às Drogas da PCDF, onde foi lavrado o flagrante.

Foto: divulgação/PRF

Apreensão na mesma rodovia

Também na BR 060, na mesma data só que no período da noite, a PRF apreendeu cerca de 20kg de maconha que estavam sendo transportados em um ônibus. O flagrante aconteceu no Recanto das Emas (DF). Um homem de 19 anos foi preso.

Os policiais estavam em fiscalização de rotina quando abordaram um ônibus que fazia a linha Goiânia/GO Apodi/RN. Os cães da PRF foram usados para farejar a bagagem no compartimento de carga. Eles apontaram que havia substância ilícita em uma mala. Quando os policiais abriram, encontraram 20,550kg de maconha.

Pelas etiquetas, foi identificado o dono da bagagem: um homem de 19 anos. Ele informou que receberia mil e quinhentos reais pelo transporte da droga de Anápolis (GO) a Luís Eduardo Magalhães (BA).

O traficante e a droga foram encaminhados à Coordenação de Repressão às Drogas da PCDF, onde foi lavrado o flagrante.