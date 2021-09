Comerciantes debatem crescimento da economia

No Distrito Federal, o enfrentamento à crise tem ganhado sustentação com os incentivos fiscais gerados pelo GDF para o setor

Disposta a debater junto ao poder público propostas para melhorias do ambiente de negócios no país, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) reuniu na noite desta terça-feira (28) empresários e autoridades políticas durante o V Fórum Nacional do Comércio.

Acompanhado de secretários de Estado, o governador Ibaneis Rocha participou do jantar que ocorreu no hotel Royal Tulip, no Setor de Turismo e Hotéis Norte, junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

“O Fórum é uma oportunidade para debater a questão econômica, especialmente dos comerciantes, tão penalizados por conta das restrições impostas pela pandemia. É preciso criar um ambiente de negócios estimulante e seguro para que todos possamos retomar o crescimento”, declarou o governador Ibaneis.

Brasília vem enfrentando a crise gerada pela pandemia com o registro de queda nos índices de desemprego e reaquecimento da economia. O comércio e o setor de serviços foram os que mais contribuíram para isso, segundo pesquisa divulgada pela Companhia de Planejamento do DF (Codeplan).

Essa geração de trabalho se deu, entre outras coisas, pelos investimentos do Governo do Distrito Federal (GDF) na realização de obras – que não pararam em 2020 – e pelos incentivos fiscais gerados aos empresários.

A redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a prorrogação de prazos para pagamentos de tributos e a abertura de linhas de crédito pelo Banco de Brasília (BRB) foram outros benefícios gerados pelo GDF no enfrentamento da crise.

Estiveram presentes ao evento os secretários de Governo, José Pires, e de Turismo, Vanessa Mendonça.