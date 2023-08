PRF apreende 26 kg de maconha em Planaltina (DF)

Segundo informações da passageira, havia mais droga no bagageiro do ônibus, que foi encontrada em uma mala de sua propriedade

Na noite da última sexta-feira (25), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 26,67 kg de uma substância análoga a maconha em um ônibus interestadual, em Planaltina (DF).

A ação aconteceu durante a fiscalização do Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF, na área da Unidade Operacional (UOP) de Planaltina, no km 37 da BR 020. Durante a checagem dos passageiros e das bagagens de mão no interior do ônibus, os cães especialistas no faro de entorpecentes, armas e munições, indicaram positivamente para a presença de substância entorpecente em uma mochila da cor preta.

Ao realizarem a conferência da mochila, a equipe constatou que haviam diversas barras de substância análoga à maconha em seu interior. A dona da bagagem foi identificada, sendo uma mulher de 32 anos, moradora do interior da Bahia.

Segundo informações da passageira, havia mais droga no bagageiro do ônibus, que foi encontrada em uma mala de sua propriedade. Diante dos fatos, a passageira foi presa e encaminhada com os entorpecentes para a 16ª Delegacia de Polícia Civil. Ela responderá por tráfico de drogas.