PRF apreende 23 quilos de maconha com passageira de ônibus interestadual

A mulher também era foragida da justiça de Goiás, sendo esta a segunda vez em que é presa por tráfico de drogas pela PRF

Na noite desta quarta-feira (02), a PRF apreendeu 23 quilos de maconha que estavam em duas malas dentro do bagageiro de um ônibus interestadual que vinha de Campo Grande para Brasília.

A abordagem aconteceu na BR 060, próximo ao município de Alexânia/GO, em uma fiscalização de rotina da PRF.

A mulher, de 22 anos, apresentou nervosismo na presença da equipe policial. Em consulta aos sistemas constatou-se que havia em seu desfavor um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas emitido pela justiça de Goiás.

Em revista as malas da passageira do ônibus foram encontrados, escondidos entre as roupas femininas, 21 tabletes enrolados em sacos plásticos que apresentavam forte odor de maconha.

Após pesagem da droga pelos policiais, constatou que a mulher transportava 23 quilos de maconha.

A equipe PRF deu voz de prisão para a passageira do ônibus por tráfico interestadual de drogas e por cumprimento de mandado de prisão. A ocorrência foi conduzida para a delegacia de polícia civil de Águas Lindas de Goiás.