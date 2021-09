PRF apreende 11kg de pasta base de cocaína em Planaltina (DF)

A droga estava escondida em compartimento no painel do veículo cuja abertura era eletrônica

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde deste domingo (26) 11 quilos de pasta base de cocaína, na BR 020, em Planaltina/DF. Um homem de 22 anos foi preso.

Os policiais estavam em abordagem de rotina quando pararam um veículo Fiat/Siena sendo conduzido por um homem. As informações referentes à viagem estavam contraditórias e ele aparentava nervosismo, motivo que levou os policiais a usarem os cães farejadores para verificarem a existência de alguma substância ilícita no veículo. Os cães indicaram o painel do carro.

Os policias iniciaram então a desmontagem do local, mas encontraram grande dificuldade. Isso porque foi construído um compartimento oculto com abertura eletrônica. O suspeito não quis fornecer a combinação de comandos para abertura, o que obrigou os policiais a usarem de força e quebrarem o local.

Dentro, foram encontrados 11,4kg de pasta base de cocaína, que seriam levados ao estado do Piauí, estado por onde o traficante já tinha passagem pela polícia por porte de drogas e furto. A droga apreendida chegaria ao destino valendo mais de um milhão e trezentos mil reais.

O abordado recebeu voz de prisão e foi encaminhado, com o veículo e a substância, para a Coordenação de Repressão às Drogas da PCDF.