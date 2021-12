Previsão de chuva nesta segunda-feira (13)

O Inmet alerta sobre o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas

Nesta segunda-feira (13), a semana na capital federal começa com o clima instável. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o alerta laranja que significa perigo, com a possibilidade de chuvas intensas no Distrito Federal.

Conforme o alerta, o DF terá chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. Os vento varia entre 60 e 100 quilômetros por hora.

Temperatura e umidade

Os termômetros da capital devem registrar até 25°C de temperatura máxima. A umidade relativa do ar varia entre 95 e 60%. A previsão de pancadas de chuva e trovoadas permanecem durante todo o dia.

