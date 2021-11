Preso jovem que roubou salão de beleza em Vicente Pires

Com a ajuda de comparsas, homem entrou armado no local, roubou celulares, trancou clientes e fugiu em seguida. 38ª DP afirma que ele é autor de outros roubos

Na manhã desta quarta-feira (10), a 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) prendeu temporariamente um jovem acusado de cometer roubos a salões de beleza da Rua 12 da região administrativa. Câmeras de segurança flagraram a ação.

De acordo com a 38ª DP, no início de setembro, homens armados invadiram o salão, roubaram celulares e um aparador de aliança de ouro. Em seguida, trancaram clientes e a dona do estabelecimento no banheiro e fugiram do local em um VW Gol de cor branca.

Um dos autores foi identificado e preso na quarta (10). As investigações apontam que, em 2017, quando ainda era adolescente, o jovem esteve envolvido em outros quatro roubos a salões, sendo um em Ceilândia, um em Taguatinga e dois em Águas Claras.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, agentes encontraram as roupas usadas no assalto ao salão de Vicente Pires. “Ele é ainda suspeito de ter praticado outros três roubos em salões de beleza de Vicente Pires e roubo a um salão na Colônia Agrícola 26 de Setembro”, destaca o delegado-chefe da 38ª DP, João Ataliba Neto.

Roupas usadas pelo autor no dia do crime. Foto: Divulgação/PCDF

Carro usado na fuga. Foto: Divulgação/PCDF

O jovem preso temporariamente hoje está sujeito a pena de 4 a 10 anos de prisão, todos com o aumento de 2/3 por terem sido praticados com o emprego de arma de fogo.