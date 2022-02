Preso homem que agrediu companheira com filhos no colo

Segundo apurado, logo após o suspeito e a vítima ingerirem bebidas alcoólicas na Feira do Produtor de Vicente Pires, os dois discutiram ao retornar para casa, momento em que o homem agrediu a companheira com chutes e socos

Na tarde do último domingo (30), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)a deflagrou uma nova fase da Operação Skadi. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem,de 25 anos, pelo crime de violência doméstica.

O casal convivia há quatro anos e possui dois filhos em comum. Segundo apurado, logo após o suspeito e a vítima ingerirem bebidas alcoólicas na Feira do Produtor de Vicente Pires, os dois discutiram ao retornar para casa, momento em que o homem agrediu a companheira com chutes e socos.

A vítima conseguiu se desvencilhar e pediu socorro a populares que estavam no local. Após alguns minutos, a mulher retornou sozinha para casa, arrumou seus filhos para deixar o lar, quando o homem chegou repentinamente e passou a agredir a companheira, que estava com os filhos no colo. O homem ainda golpeou a mulher na cabeça com um cabo de vassoura.

“Após tais agressões, a vítima conseguiu sair de casa e pediu socorro aos policiais da 38ª DP, os quais, com o apoio da DOE/PCDF, foram até a residência do casal e efetuaram a sua prisão”, conta o delegado-chefe da 38ª DP, João Ataliba Neto.

O autor foi conduzido à 8ª DP e autuado em flagrante pelo crime de violência doméstica. Caso seja condenado, estará sujeito a uma pena que pode alcançar quatro anos de prisão. Em razão das agressões sofridas, a vítima sofreu um grande corte na cabeça. Socorrida ao HRC, passou por atendimento médico para sutura da região lesionada.