Presidente do TRE-DF promete eleições seguras e sem violência: “Ninguém deve ter medo”

Desembargador Roberval Belinati assegura à população que o Tribunal está preparado para o processo eleitoral deste ano

Willian Matos e Vítor Mendonça

Durante apresentação de balanço dos preparativos para as eleições 2022 no Distrito Federal, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF), desembargador Roberval Belinati, assegurou à população que todo o processo eleitoral na capital do país se dará de maneira segura e sem intercorrências.

“Ninguém deve ter medo, estamos preparados para as eleições”, afirmou Belinati. “Não acontecerão intecorrências. As forças de segurança estão preparadas para proteger as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral”, prosseguiu.

A preocupação quanto à segurança das eleições é um tema que vem sendo discutido há meses, uma vez que membros do governo federal e seus apoiadores têm questionado a integridade das urnas eletrônicas. “Podem votar com tranquilidade porque os votos serão computados”, afirma o presidente do TRE-DF aos brasilienses.

“Insisto no ditado popular: a voz do povo é a voz de Deus. Aquele que votar, pode estar seguro de que os votos serão direcionados aos seus candidatos e representantes. Espero que os melhores sejam escolhidos e a população tenha sabedoria em quem vai conduzir a nação brasileira nos próximos anos.”

A votação para o primeiro turno das eleições será realizada no próximo dia 2 de outubro. Caso haja segundo turno para governador e/ou presidente, a população voltará aos postos eleitorais no dia 30 do mesmo mês.