Duas pessoas ficam feridas em capotamento na BR-020

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, no início da tarde desta quinta-feira (11), um capotamento na BR-020, na região de Planaltina-DF.

Segundo a corporação, ao chegar no local, a equipe encontrou duas pessoas ainda dentro do veículo. O motorista, identificado apenas como J.S.R, de 48 anos, apresentava apenas escoriações no corpo e foi levado para o Hospital Regional de Planaltina (HRP).

O passageiro, identificado apenas como E.M.S, de 51 anos, também apresentava escoriações pelo corpo e se queixava de dores na região cervical. O homem também foi transportado para o HRP.

Ainda de acordo com o CBMDF, ao terminar o atendimento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.