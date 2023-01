Presidente da CLDF repudia o que aconteceu em Brasília

O deputado também afirmou que a destruição do patrimônio público não deve ser tolerada e reconhecida como manifestação

Wellington Luiz, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), disse, por meio de nota, que lamenta e repudia os fatos ocorridos na Praça dos Três Poderes na tarde deste domingo (8).

“Os ataques contra os Poderes Representativos do Brasil caracterizam uma agressão ao país e ao povo brasileiro. A Câmara Legislativa do Distrito Federal acompanha as ações e aguarda respostas rápidas e rigorosas para que acontecimentos inaceitáveis como esses jamais se repitam”.

O deputado também afirmou que a destruição do patrimônio público não deve ser tolerada e reconhecida como manifestação, já que são atitudes criminosas e que exigem punição dos responsáveis.

“A democracia é a mais importante conquista do povo brasileiro e não se pode permitir que ações como essas coloquem em risco a liberdade e a esperança desta Nação”, completou.