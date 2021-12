Presidente da Câmara Municipal de Alexânia é acusado de acúmulo de cargos

Se somadas, as horas semanais totalizariam 112, o que significaria que Biam trabalha cerca de 16 horas por dia, incluindo sábados e domingos

O presidente da Câmara Municipal de Alexânia, em Goiás, Dorivaldo Biam foi acusado por outros seis vereadores por acúmulo ilegal de cargos.

Segundo o processo, além de ser presidente da câmara, onde ele trabalha 30 horas semanais, ele também é coordenador pedagógico da Secretaria de Educação da Prefeitura de Alexânia, com 40 horas semanais, e técnico de enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com 42 horas semanais.

Como provas, o documento se utiliza de prints das redes sociais de Dorivaldo e compara com a folha de ponto dos órgãos. Por exemplo, no dia 9 de março, Biam publicou que estava em uma reunião pela câmara, sendo que, na Secretaria de Educação, ele alegou que estava com atestado médico.

Já no dia 9 de agosto, ele registrou que trabalhou, mas, nas redes sociais, publicou estar em um evento de entrega de ambulâncias. Ações como essas se repetiram outras 30 vezes durante o ano.

Até o momento, os dados do DF não foram anexados a investigação. À Globo, Dorivaldo confirmou que acumula os três casos, mas nega que seja de forma ilegal.