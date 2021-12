Grávida e filha desaparecem em córrego

Segundo o marido e pai, as duas saíram de casa por volta das 15h de ontem (09) e não retornaram

Uma mulher gestante e a filha, de 14 anos, desapareceram após irem tomar banho em um córrego no Sol Nascente, em Ceilândia.

Segundo o marido e pai, as duas saíram de casa por volta das 15h de ontem (09) e não retornaram. Inicialmente, duas viaturas e oito militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) tem realizado as buscas pela mãe e filha.

As primeiras buscas ocorreram até uma da manhã, quando se tornou perigoso demais continuar, e voltaram por volta das 9h, com mais uma viatura, quatro militares e um cão de busca. Com base nas imagens divulgadas, o local parece de difícil acesso.

Veja vídeos do local:

Aguarde mais informações.