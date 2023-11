Prêmio RGB homenageará órgãos públicos, autarquias, fundações, estatais e profissionais que trabalham em prol da Governança

Esta será a quarta edição do prêmio, que tem como objetivo principal enaltecer profissionais e instituições por terem as melhores práticas da administração

O Prêmio RGB 2023, que valoriza e fomenta boas práticas em governança, gestão de riscos, compliance, responsabilidade socioambiental, instituições e profissionais – já tem data marcada para acontecer: será no dia 01 de dezembro (sexta-feira), a partir de 18 horas, no estúdio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), no Setor Bancário Norte, em Brasília.

O evento, promovido pela Rede Governança Brasil (RGB) e pelo Instituto Latino Americano de Governança e Compliance Público (IGCP), reunirá diversas autoridades para homenagear órgãos públicos, autarquias, fundações públicas, além de estatais e pessoas da sociedade de economia mista que trabalham em prol da Governança.

Esta será a quarta edição do prêmio, que tem como objetivo principal enaltecer profissionais e instituições por terem as melhores práticas da administração pública em todo o seu ciclo de gestão, e, principalmente, por implantarem os três mecanismos de Governança, que são: liderança, estratégia e controle. Neste ano, a premiação contará com a participação do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, que tem contribuído significativamente para estabelecer novos padrões de governança no país e se tornado exemplo inspirador, inclusive para outros países.

Além dele, o evento contará com o patrocínio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), do Instituto Protege, da WV Logistics e Portal de Contratações Públicas; e com o apoio do Conselho Federal de Administração (CFA), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), do Movimento Brasil Competitivo (MBC), da Escola Brasileira de Direito (EBRADI), da FIX Governança & Gestão, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da BandNews e da Plano Consultoria.

Voluntários da RGB também farão parte da premiação. Eles são servidores públicos, gestores públicos e privados, técnicos, professores, profissionais das mais diversas áreas, especialistas – do Brasil todo – que trabalham de forma gratuita e conjunta, para disseminar as boas práticas de Governança no âmbito da sociedade. Eles têm habilidades multi e interdisciplinares, oriundo de todas as esferas, públicas e privadas, incluindo: Federal, Estadual, Distrital e Municipal, e vêm realizando um trabalho voluntário memorável para a sociedade, tornando a administração pública e privada mais íntegra, efetiva, eficaz e eficiente.

Agora vamos as categorias do Prêmio RGB 2023, que passaram por uma comissão julgadora. No total, serão quatro principais: Estatais, Sociedades de Economia Mista e Paraestatal; Administração Pública Federal, Direta e Autárquica; Legislativo Federal, Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça da União; e Municípios com Participação no PRONAGOV e mentorias da RGB. Esta última categoria – que é novidade neste ano – premiará dois municípios de pequeno porte, dois de médio porte, dois de grande porte e um prefeito líder de destaque.

Para quem não conhece, o PRONAGOV é um programa nacional de governança, 100% gratuito, que oferece capacitação, orientação técnica e ferramentas para os municípios brasileiros terem uma gestão mais eficiente e transparente, o que acaba resultando em melhorias para a população. Até o momento, o PRONAGOV já impactou mais de 300 milhões de pessoas direta e indiretamente (mais de 300 municípios já foram atendidos pelo programa).

Lembrando que todas as organizações premiadas possuem a boa governança como requisito fundamental para o desenvolvimento sustentado, e incorporam a equidade social e os direitos humanos ao crescimento econômico. O conceito de “boa governança”, adotado na premiação, é baseado no decreto nº 9.203/2017 e no Acórdão nº 2164/2021 do Tribunal de Contas da União (TCU), que trata dos resultados do Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública.

A noite da entrega do prêmio será celebrada em um coquetel para convidados com buffet assinado pela renomada chef Renata La Porta e a música ficará por conta da Banda Rádio Flix.

SERVIÇO:

Prêmio RGB 2023

Data: 01 de dezembro de 2023 (sexta-feira).

Horário: 18h – welcome drink; 18h30 – início do evento; 20h – coquetel e show da Banda Rádio Flix; 21h30 – encerramento

Local: estúdio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), no Setor Bancário Norte, em Brasília.