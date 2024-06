Prêmio reconhece iniciativas GovTech de órgãos públicos do DF

Pensando na relevância para o cenário de inovação no serviço público, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) traz a categoria GovTech à terceira edição do Prêmio FAPDF, que está com inscrições abertas até 31 de julho. As iniciativas GovTech são fundamentais para impulsionar a modernização do setor público. Aplicam soluções tecnológicas inovadoras aos serviços de interesse público, impactando positivamente as políticas governamentais e a vida dos cidadãos.

A categoria é destinada a órgãos públicos que utilizam soluções tecnológicas para melhorar os serviços e processos públicos federais ou distritais, a fim de criar soluções ágeis e eficientes para otimização da administração governamental.

“O ecossistema tech no DF é uma força motriz para o progresso, empregabilidade e inovação para a nossa capital. Esta categoria foi criada para reconhecer os projetos e programas que melhoraram os processos públicos com uso da tecnologia, assim como dar visibilidade aos servidores envolvidos nesses trabalhos”, destaca o presidente da FAPDF, Marco Antônio Costa Júnior.

Além da iniciativa Govtech, o prêmio FAPDF contempla outras sete categorias que reconhecem os trabalhos de pesquisadores, servidores, estudantes do ensino médio e startups que se destacaram na promoção da ciência e da tecnologia no Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride).

Acesse o edital na íntegra.

Para informações complementares e dúvidas sobre o prêmio, escreva para [email protected] ou ligue para a Coordenação de Bolsas e Eventos (Coobe) no telefone (61) 3462-8840.

*Com informações da Agência Brasília