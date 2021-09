Sebrae lança prêmio para o artesanato de Brasília

Premiação é parceria com o trabalho de fomento da Setur-DF para o segmento e vai distribuir R$ 96 mil em dinheiro para os três primeiros colocados de 12 categorias

Os artesãos do Distrito Federal acabam de ganhar um importante reconhecimento: o Prêmio Brasília Sebrae Artesanato, uma premiação oficial certificada pelo Sebrae-DF em parceria com a Secretaria de Turismo, que é a gestora responsável pelas políticas públicas direcionadas ao segmento, no DF. A premiação em dinheiro vai condecorar as melhores criações desenvolvidas com Flores, Madeira, Bordado, Pintura, Adornos, Esculturas e Joias, desde que sejam utilizadas matérias-primas regionais e que ressaltem a Arquitetura e seus principais monumentos; Fauna e flora do cerrado, evidenciando o Ipê; Principais nomes que destacam Brasília: Oscar Niemayer (arquiteto), Lucio Costa (arquiteto) Danilo Barbosa (pai das placas), Daniela Diniz (identidade do metro), Marcos Decat França (escultoras e painéis) e Athos Bulcão (pintor, escultor, desenhista).

A premiação em dinheiro será oferecida aos três primeiros colocados de cada categoria (Mestre-Artesão, Artesão, Aprendiz e Artista), variando entre R$ 1 mil e R$ 15 mil, num total de R$ 96 mil que serão distribuídos por 12 categorias. O Sebrae alerta que para participar do Prêmio é exigido que o artesão esteja inscrito e com registro válido no SICAB – Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro. De acordo com a Secretaria de Turismo do DF, para se inscrever, revalidar o cadastro e ou a Carteira Nacional de Artesão, que permite a participação em feiras nacionais e internacionais e em premiações como esta, o artesão precisa entrar em contato com o Departamento de Artesanato da Setur-DF pelo telefone (61) 99158-1232.

Foto: Renato Braga/Setur-DF

“O Artesanato é a alma do Turismo. Todo mundo que viaja sempre adquiri uma lembrança do lugar que visitou e, na grande maioria das vezes, essa lembrança é uma peça de artesanato”, explica a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça. Segundo ela, desde o início do governo Ibaneis “não houve um só dia em que a palavra artesanato deixou de ser trabalhada, seja pela qualificação ou pela busca de novos espaços e formas para reconhecer o artesão. Eles merecem esse cuidado e premiações como esta lançada pelo Sebrae-DF”, afirma a secretária.

De acordo com o Sebrae-DF, o Prêmio Brasília Sebrae Artesanato tem o objetivo de enaltecer e reconhecer o artesanato brasiliense, com iniciativas que envolvam as expressões do artesanato, contribuindo para a composição e continuidade da identidade cultural, destacando o cerrado e os monumentos da capital brasileira. Para a Gerência de Negócios em Rede do Sebrae (GENER), o desenvolvimento do artesanato deve ser percebido de forma integrada, por sua estruturação, qualificação e promoção, e destacado como segmento da economia criativa, ampliando a atividade e desenvolvendo os artistas.