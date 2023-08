Pregão eletrônico contratará empresa para fornecimento de grama na DF-001

A licitação para o contrato, estimado em R$ 5.874.058,29, está agendada para o próximo dia 10. O contrato durará 90 dias

A Novacap realizará um pregão eletrônico para contratar corporação com especialização no abastecimento, plantio e conservação de 150 mil m² de grama batatais. As atividades serão separadas em lotes e direcionadas ao canteiro central e bordas da entrega de duplicação da rodovia DF-001 e introdução de ciclovia, no trecho entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio Altiplano Leste.

A licitação para o contrato, estimado em R$ 5.874.058,29, está agendada para o próximo dia 10. O contrato durará 90 dias. A ação, parte do Programa Anual de Gramados (PAG) 2023/2024, foi solicitada pela Superintendência de Obras do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER/DF).

A obra é uma parceria entre o DER/DF e a Novacap. “Uma das prioridades deste governo é a união entre os órgãos, e esta é mais uma grande obra em que Novacap e DER trabalham juntos, com o DER modernizando a maior rodovia distrital do DF em vários trechos e a Novacap finalizando com a gramagem, trazendo mais conforto e beleza para as vias”, declarou o presidente do DER/DF, Fauzi Nacfur Júnior.

O chefe do Departamento de Parques e Jardins da Novacap, Raimundo Oliveira Silva, destacou o impacto positivo que essa iniciativa terá na região: “Na obra da DF-001, estamos comprometidos em realizar não apenas o plantio de grama, mas também a arborização. Plantaremos mais de 2 mil árvores de várias espécies, incluindo 500 ipês, e criaremos canteiros em algumas rotatórias. Isso se alinha perfeitamente com o início da temporada de chuvas em outubro. Nossa meta é entregar o quanto antes esse projeto paisagístico, contribuindo para a beleza e a sustentabilidade de toda a ciclovia, o canteiro central e lateral da rodovia”.

*Com informações da Novacap