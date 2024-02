Prédio é evacuado e interditado em Samambaia

O caso foi atendido pelo CBMDF às 18h07, da útlima segunda-feira (19), com três viaturas empenhadas

Um prédio localizado na QN 122 conj. 13, em Samambaia Sul, foi evacuado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e posteriormente interditado pela Defesa Civil, após a descoberta de rachaduras nas paredes dos apartamentos.

O caso foi atendido pelo CBMDF às 18h07 do dia 19 de fevereiro, com três viaturas empenhadas. Após uma inspeção, a equipe de resposta à emergência constatou que as rachaduras, com mais de dois centímetros de largura, representavam um risco iminente para a estrutura do edifício.

De acordo com relatos dos moradores, barulhos provenientes da estrutura do prédio foram ouvidos no dia do incidente, seguidos pelo surgimento das rachaduras. Diante da situação, o comandante do socorro optou pela evacuação do prédio, que abrigava três famílias, totalizando nove pessoas, além de uma loja no térreo, que empregava seis pessoas.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar a situação da edificação, resultando na interdição tanto do prédio onde foram encontradas as anomalias quanto do prédio adjacente, devido à presença de pequenas trincas na laje. Enquanto os apartamentos do primeiro edifício estavam ocupados, a segunda estrutura estava desocupada, com exceção da loja no térreo.

Segundo informações, o proprietário do imóvel não reside no Distrito Federal, sendo uma imobiliária responsável pela administração. A Defesa Civil planeja contatar os responsáveis para exigir um laudo de segurança antes que os moradores possam retornar aos apartamentos.

Durante a operação, foi permitido aos moradores acessar o prédio, um por vez, para recuperar documentos e pertences pessoais.