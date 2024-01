Celina entrega campo sintético para moradores do Paranoá Parque

O campo está localizado na Quadra 1, Conjunto 1, Área Especial 3, e conta com arquibancada, alambrado e energia fotovoltaica

O primeiro campo sintético do Paranoá Parque foi entregue aos moradores, nesta terça-feira (09), pela governadora em exercício Celina Leão. A obra teve início em outubro do ano passado, e contou com um investimento total de R$ 940 mil.

O campo está localizado na Quadra 1, Conjunto 1, Área Especial 3, e sua estrutura conta com arquibancadas, alambrado e energia fotovoltaica para a prática esportiva. Apenas em 2023, o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), reformou e construiu cerca de 22 campos sintéticos em todo o DF. Para 2024, é esperada a inauguração de outros sete campos na capital.

“Nós teremos entregas semelhantes a essa, com toda essa estrutura, do campo sintético, alambrado, arquibancada e energia fotovoltaica em mais sete regiões administrativas. A começar pela Feira do Produtor, em Ceilândia. Aqui ao lado do Lago Norte também. Já estamos na fase de estudo de solo e da instalação da base em São Sebastião, Planaltina e outras regiões que também serão atendidas por este equipamento esportivo”, destacou o secretário de Esporte Renato Junqueira.

O Paranoá também receberá um Centro Olímpico e Paralímpico, Junqueira afirmou que este ano o projeto sairá do papel e logo dará início a primeira fase da construção do espaço público destinado para práticas esportivas.

“Este ano de 2024 nós vamos avançar na obra da primeira fase da construção do Centro Olímpico. Nós sabemos que os nossos Centros Olímpicos atualmente são uma incubadora de grandes talentos atendendo aproximadamente de três a quatro mil crianças, adolescentes, adultos e idosos. Por isso, queremos trazer aqui para o Paranoá porque além dessa região, o Itapoã também será atendido. Neste primeiro semestre já vamos iniciar a fase licitatória”, completou Junqueira.

Celina falou sobre a importância de se investir em esporte no DF: “Nós temos certeza que o investimento em esporte é a prevenção dos jovens em entrar no mundo das drogas ou na criminalidade. O esporte e a saúde é vida. Nós vemos também que a população adora e sempre recebemos muitos pedidos da comunidade para mais campos como este no Paranoá Parque”.

O administrador do Paranoá, Wellington Cardoso, celebrou a entrega do campo e exaltou os projetos sociais desenvolvidos por escolinhas de futebol da região. “É um grande presente que recebemos aqui no Paranoá Parque. Aqui na região temos muitas crianças, e algumas pessoas desenvolvem um trabalho muito importante de propor para a criançada uma atividade diferente no contraturno da escola”, disse.