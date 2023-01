Prazo de matrícula no RenovaDF termina sábado

Os selecionados devem comparecer a uma das 14 agências do trabalhador portando a documentação estipulada em edital.

O prazo para efetivação de matrículas no 8º ciclo do RenovaDF Termina neste sábado (28). A lista completa com os nomes dos contemplados e de cadastro reserva está disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet). Os selecionados devem comparecer a uma das 14 agências do trabalhador portando a documentação estipulada em edital. Em dias úteis, o atendimento ocorre das 8h às 17h e, no sábado, das 8h às 12h.

“Toda vez que iniciamos um novo ciclo, estamos promovendo educação profissional e criando oportunidades concretas para a inserção no mercado de trabalho e autonomia socioeconômica da população”Thales Mendes, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

É necessário apresentar identidade ou documento equivalente com foto e comprovação de registro no CPF; carteira de trabalho e previdência social, com a última página e posterior em branco ou digital impressa; e comprovante de residência no DF ou declaração de próprio punho.

Se não houver a confirmação da matrícula, o candidato será automaticamente desclassificado. Neste caso, será chamado alguém do cadastro reserva, que também deve confirmar a matrícula até sábado.

Esta é a primeira turma do RenovaDF neste ano. “Toda vez que iniciamos um novo ciclo, estamos promovendo educação profissional e criando oportunidades concretas para a inserção no mercado de trabalho e autonomia socioeconômica da população”, explica o secretário da pasta, Thales Mendes.

O programa de qualificação profissional oferece cursos com noções básicas sobre construção civil, de forma presencial. Os alunos praticam os conhecimentos adquiridos em sala de aula na recuperação dos espaços públicos da cidade, como praças, parques e quadras. A iniciação profissional tem duração de três meses, com 4h de aula de segunda a sexta-feira. Cada participante recebe kit uniforme, lanche e uma bolsa benefício no valor de um salário mínimo, além de auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.