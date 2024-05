Posto policial da PCDF é inaugurado no Aeroporto Internacional de Brasília

O novo espaço da lícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi inaugurado nesta segunda-feira (20). Localizado na Praça de Serviços do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, o local possui 80 m² e está próximo a outros estabelecimentos, como bancos, laboratório de análises clínicas e o posto do Detran-DF, o que facilitará o acesso do público e será integrado aos serviços já disponíveis no local.

A instalação inclui um posto policial para prestar atendimento 24 horas para ocorrências policiais e também haverá atendimento ao público para emissão de carteiras de identidade. Esse serviço será ofertado das 8h às 20h e há a necessidade de agendamento no site da PCDF.

A iniciativa tem como objetivo atender, de forma rápida e eficaz, as necessidades dos mais de 14 milhões de passageiros que transitam pelo aeroporto anualmente, conforme dados fornecidos pela Inframérica, atual administradora do aeroporto.

“Uma série de entregas tem sido feita na área da segurança pública e isso mostra o compromisso do governador Ibaneis Rocha em reequipar e restabelecer os efetivos nesta área. Tivemos a inauguração da 35ª DP na última semana e seguimos para outras, como a 9ª DP, que será entregue em pouco tempo, o IML, que será o maior da América Latina, e também está em vias de ser entregue, além de batalhões e grupamentos. Tenho participado de todas essas inaugurações e é uma satisfação muito grande poder trabalhar na área de segurança pública aqui no Distrito Federal”, ressalta o secretário de Segurança do DF, Sandro Avelar. “O DF tem se destacado nacionalmente na redução de crimes contra a vida e contra o patrimônio. E esses investimentos são fundamentais para que este trabalho continue a ser feito da melhor forma”, completa.

Para a implementação da nova sede, que já conta com a nova identidade visual da Polícia Civil do DF, foram investidos aproximadamente R$ 140 mil na adequação do espaço.

A inauguração do novo posto policial marca um importante avanço na modernização e eficiência dos serviços prestados pela Polícia Civil do Distrito Federal, beneficiando tanto os moradores locais quanto os visitantes de Brasília.

*Com informações da Agência Brasília