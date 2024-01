Postes energizados caem na Estrada Park Paranoá e via é bloqueada

No momento do incidente não havia tráfego de veículos ou pessoas transitando no local da queda da fiação

Na noite do último sábado (20), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência, empregando 03 (três) viaturas. No local, a equipe que atendeu ao chamado de emergência, verificou que tratava-se da queda de dois postes de transmissão de energia (alta tensão), de imediato a equipe de socorro fez a interdição da via nos dois sentidos. No momento do incidente não havia tráfego de veículos ou pessoas transitando no local da queda da fiação. Os riscos foram gerenciados e reduzidos. A Neoenergia foi acionada para as providências cabíveis. O local ficou aos cuidados da PMDF/DER.