Poste cai em cima de caminhão tanque após colisão na DF 290

Na noite de 13 de maio de 2024, por volta das 21h18, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência na DF 290, sentido DVO – Gama, próximo à área conhecida como Prainha. A resposta dos bombeiros envolveu a mobilização de quatro viaturas.

No local do incidente, uma equipe de resgate se deparou com um caminhão Volvo FH 460 6X2T, de cor branca, utilizado para o transporte de combustível. O veículo, conduzido pelo motorista de 34 anos, perdeu o controle e colidiu contra um poste de transmissão de alta tensão. O impacto foi tão intenso que o poste foi destruído, ficando sobre o caminhão. Por questões de segurança, considerou-se que o veículo estava energizado devido à proximidade com a fiação elétrica.

Diante do risco de choque elétrico, os socorristas instruíram o condutor a permanecer dentro do veículo, onde foi constantemente monitorado e avaliado. Após a confirmação do desligamento completo da rede elétrica, os bombeiros conseguiram resgatar o motorista, que estava consciente e orientado, levando-o para avaliação médica no Hospital Regional do Gama (HRG).

A DF 290 permaneceu interditada nos dois sentidos durante todo o período de atendimento.